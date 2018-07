Real Madrid vacila no fim e empata, mas mantém a liderança isolada do Espanhol

O Real Madrid vacilou no final da partida e cedeu o empate ao Las Palmas por 2 a 2 neste sábado, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo com o resultado, os visitantes permanecem na liderança da competição com 14 pontos, contra 13 do Barcelona, o segundo colocado. Os anfitriões fazem um bom início de temporada e aparecem em quinto lugar, com 11 pontos.

Com uma atuação discreta, o atacante português Cristiano Ronaldo foi substituído na etapa final, quando a sua equipe vencia por 2 a 1, e deixou o campo irritado. Do banco de reservas, assistiu o adversário igualar o marcador aos 39 minutos, com o argentino Sergio Araujo.

No início da partida, no entanto, Cristiano Ronaldo chamou o jogo e arriscou por duas vezes para defesa do goleiro adversário. O primeiro gol foi de Asensio, aos 32 minutos. Nacho aproveitou a saída errada do adversário, roubou a bola, invadiu a área e bateu cruzado. Varas espalmou para o meio da área e o meio-campista empurrou para as redes.

O Las Palmas não se intimidou com o gol, passou a pressionar e chegou ao empate cinco minutos mais tarde. Momo fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou. Livaja desviou e a bola sobrou para Tana deixar tudo igual.

A partida seguiu equilibrada e o Real Madrid ainda quase voltou a ficar na frente aos 43 minutos com o que seria um golaço. Kroos acertou belo lançamento para Bale na direita, que matou no peito e mandou uma bomba de pé direito para a defesa de Varas.

Os visitantes voltaram pressionando na etapa final e marcaram o segundo gols aos 22 minutos. Cristiano Ronaldo puxou contra-ataque pela esquerda e bateu cruzado. Varas espalmou nos pés de Benzema, que mandou para as redes.

O Real Madrid caminhava para mais uma vitória, quando lhe faltou sorte aos 39 minutos. Após cruzamento da esquerda, Gómez deu belo toque de cabeça para Sergio Araujo. O atacante recebeu na esquerda e chutou em cima de Casilla. No entanto, a bola voltou a bater em Araujo, que de repente se viu na linha do gol, livre, só com o trabalho de mandar para as redes.

O Real Madrid agora se prepara para o duelo contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, fora de casa, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O Las Palmas volta a campo apenas no próximo sábado contra o Osasuna, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

ATHLETIC BILBAO VENCE

Ainda neste sábado, o Athletic Bilbao derrotou o Sevilla por 3 a 1, em casa. Os gols da vitória foram marcados por San Jose, Balenziaga e Aduriz. Os visitantes descontaram com Samir Nasri.

Com o resultado, os anfitriões roubaram a terceira colocação do adversário e agora somam 12 pontos, a apenas dois da liderança. O Sevilla é o quarto colocado, com 11.