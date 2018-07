'Real Madrid vai tropeçar, estou seguro', diz goleiro do Barcelona

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol após 21 rodadas, com um ponto a mais que o Barcelona e uma partida ainda a ser disputada. O bom retrospecto do time madrilenho, no entanto, não desanima o goleiro rival, Marc-André ter Stegen, que garante: o adversário ainda tropeçará e abrirá caminho para que os catalães assumam a ponta.

"Temos que tratar de seguir concentrados. No Espanhol, temos que esperar um tropeço do Real Madrid, que estou seguro que chegará. Para seguir com opções, também temos que seguir ganhando nossas partidas", declarou o alemão em entrevista ao site do Barcelona.

O goleiro também sonha com os títulos da Copa do Rei e da Liga dos Campeões, mas, para isso, o time catalão precisará contar com outros fatores, segundo ele. "Quanto à Copa do Rei e a Liga dos Campeões, entra em jogo o fator sorte. E a sorte, nós temos que buscar. É disso que estamos atrás."

Feliz com seus primeiros meses no Barcelona, Ter Stegen só parece insatisfeito em relação ao rodízio implementado pelo técnico Luis Enrique. O alemão contratado no meio do ano passado junto ao Borussia Mönchengladbach atua nas partidas da Liga dos Campeões e na Copa do Rei, enquanto Claudio Bravo é o titular no Campeonato Espanhol.