Real Madrid vence a 7ª partida seguida com direito a homenagem a Garbiñe Muguruza

Líder disparado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid ganhou nesta quarta-feira pela sétima vez seguida, sendo duas pela Liga dos Campeões, em dia de homenagem à espanhola Garbiñe Muguruza, campeã do WTA Finals. Esbanjando simpatia, a tenista deu o pontapé inicial do jogo contra o Athletic de Bilbao e depois foi para as tribunas para apreciar o triunfo apertado dos merengues por 1 a 0.

Muguruza é de Madri, torce pelo time merengue, e pela segunda vez recebeu homenagem no Santiago Bernabéu. Das tribunas, viu os comandados de Carlo Ancelotti sofrerem para tirar o zero do placar.

Foram 39 minutos de espera para o grito de gol sair no Santiago Bernabéu. "Culpa" do goleiro Simón que fez seis milagres antes de um chute errado de Modric parar nos pés de Benzema. O francês só empurrou para o gol aberto.

Mesmo dominando as ações desde o apito inicial, o time merengue não foi feliz em chutes de fora da área por baixo ou buscando o ângulo tamanha a inspiração de Simón. Mesmo no lance do 1 a 0, o goleiro do Athletic de Bilbao salvou a batida de Asensio. Lamentou o erro a seguir de Modric que acabou com festa madrilenha.

Mesmo acanhado em campo e com postura toda defensiva, o time basco também assustou em raro lance no ataque. Raul Garcia apareceu livre na área e Courtois salvou ao defender a cabeçada à queima roupa.

Vinícius Júnior mais uma vez arrancou aplausos da torcida por seu show de dribles e jogadas ousadas. Além da participação na bela jogada do gol de Benzema. O Brasil deu chapéu, drible abrindo as pernas e sem tocar na bola e amarelou toda a defesa do visitante, sendo parado apenas com faltas.

O Real dominante do primeiro tempo passou a ser dominado após o intervalo. Atrás do placar, o Athletic de Bilbao se soltou no jogo e pecou em perder chances de igualar o marcador. Courtois realizou boas intervenções e a falta de pontaria do visitante também custou caro.

Foram raras as vezes em que o líder voltou a assustar o goleiro Simón. Ao menos a defesa conseguiu se segurar atrás e a equipe subiu para os 36 pontos, sete na frente do rival Atlético de Madrid, que ainda joga na rodada.