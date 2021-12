Real Madrid vence clássico diante do Atlético e mantém liderança no Espanhol

O Real Madrid venceu o clássico diante do Atlético, neste domingo, por 2 a 0, e manteve a liderança no Campeonato Espanhol, ao alcançar os 42 pontos na classificação, após 17 partidas disputadas na competição. O Atlético é o quarto, com 29.

O Atlético começou melhor, ao imprimir forte marcação na saída de bola do Real. Os times só levavam algum perigo em lances com início em bolas paradas. Mas aos 15 minutos, saiu o primeiro gol da partida.

Modric roubou a bola no meio de campo e iniciou rápido contra-ataque. Vinicius Junior foi lançado na direita e o cruzamento encontrou Benzema livre na grande área. O atacante francês acertou lindo voleio de primeira para fazer 1 a 0.

O Atlético não se intimidou com a desvantagem no placar e quase empatou com o francês Griezmann, mas o goleiro belga Courtois, garantiu o Real à frente na primeira etapa.

Após o intervalo, o Atlético voltou no ataque e o brasileiro Matheus Cunha, lançado pelo português João Felix, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, mas Courtois impediu mais uma vez o empate.

Aos 12 minutos, em mais um ataque muito bem realizado, Vinicius Junior fez linda assistência para Asensio, que bateu com categoria na bola para fazer 2 a 0.

O Atlético demorou para se recuperar psicologicamente. Aos 35, teve duas oportunidades com Thomas Lemar em cobranças de falta, mas Courtois voltou a esbanjar segurança. Ele ainda fez mais uma intervenção impressionante aos 47, em finalização de João Felix, que atingiu seu rosto.