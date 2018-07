Real Madrid vence com gol no fim e reassume liderança Um gol marcado aos 38 minutos do segundo tempo, pelo atacante argentino Higuain, garantiu neste domingo a vitória do Real Madrid sobre o Sporting de Gijón, fora de casa, por 1 a 0. O triunfo recolocou a equipe do técnico José Mourinho na primeira colocação do Campeonato Espanhol, com um ponto na frente do Barcelona.