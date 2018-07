Real Madrid vence com três gols de Cristiano Ronaldo

MADRI - O Real Madrid possui chances remotas de conquistar o título do Campeonato Espanhol, mas voltou a mostrar neste domingo que não vai diminuir o ritmo no torneio nacional. Após golear o Valencia por 5 a 0 na 20ª rodada, a equipe derrotou o Getafe por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 21ª rodada. O atacante português Cristiano Ronaldo foi o principal destaque da partida ao fazer três gols.

O triunfo deste domingo deixou o Real Madrid com 43 pontos, na terceira colocação no Campeonato Espanhol, quatro atrás do segundo Atlético de Madrid e a 14 do líder Barcelona. Os dois times, porém, ainda vão entrar em campo. Já o Getafe ocupa a 11ª posição, com 26 pontos.

Apesar do fácil triunfo, os gols do Real Madrid saíram apenas no segundo tempo da partida. O primeiro foi feito aos sete minutos por Sergio Ramos, que ficou com o rebote após bate e rebate na área do Getafe depois de um cruzamento e finalizou para as redes.

Cristiano Ronaldo apareceu aos 16 minutos. Ozil puxou contra-ataque, viu o português avançando em velocidade e passou para o atacante, que chutou forte para marcar. Aos 19 minutos, Di Maria cruzou para Cristiano Ronaldo, de cabeça, fazer o terceiro gol do Real Madrid. O último gol da partida saiu aos 26 minutos após pênalti sofrido por Modric, que foi convertido pelo português.