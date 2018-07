Real Madrid vence de virada e segue na cola do Barça

O Real Madrid levou um susto nesta quinta-feira. Pressionado pela vitória do Barcelona na quarta, o time dos galácticos levou um gol do Almería no início do jogo e precisou virar o placar para chegar à vitória por 2 a 1, fora de casa, e seguir com chances de título no Campeonato Espanhol.

Agora na vice-liderança, depois da derrota no clássico do final de semana, o Real alcançou os 80 pontos e se manteve na cola do rival Barcelona, líder isolado, com 83. Um tropeço nesta quinta, a seis rodadas do fim do campeonato, deixaria o time merengue com chances remotas de brigar pelo troféu.

O temor da torcida chegou a se tornar realidade por alguns minutos no primeiro tempo, depois do gol do Almería, aos 14 minutos de jogo. Após rápida jogada dos donos da casa pela lateral direita, Crusat, sem marcação, completou cruzamento rasteiro e mandou para as redes.

Para alívio dos torcedores, a virada do Real começou ainda no primeiro tempo, com um belo gol do português Cristiano Ronaldo. Ele arrancou pelo meio em velocidade, passou por três marcadores, entrou na área e bateu no canto esquerdo do goleiro, aos 27.

Dois minutos depois, Guti acertou o trave e quase deixou o Real na frente. O gol da virada só veio na etapa final, aos 24. Van Der Vaart bateu da entrada da área e venceu o goleiro brasileiro Diego Alves: 2 a 1.

Depois de levar o segundo gol, o Almería chegou a levar algum perigo à defesa do Real. Contudo, parou na zaga merengue e não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida.

O Real Madrid volta a campo no final de semana para enfrentar o Valencia, terceiro colocado, em casa. O Barcelona fará o clássico catalão com o Espanyol na mesma rodada.