Real Madrid vence e é líder na Espanha após derrota do Barcelona O Real Madrid derrotou o Athletic de Bilbao fora de casa nesta quarta-feira por 2 x 1, com dois gols de Karim Benzema, para assumir a liderança do Campeonato Espanhol junto com o Celta de Vigo, que venceu o Barcelona por 4 x 1.