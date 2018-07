Real Madrid vence e segue na disputa com Barça pelo título

O Barça, que venceu o Real por 2 x 0 no sábado, seguiu seu sólido caminho rumo ao título após derrotar na quarta-feira o Deportivo La Coruña por 3 x 0 e ficar a seis pontos do time de Madri.

Porém, os comandados do chileno Manuel Pellegrini conseguiram reduzir a diferença para três pontos a seis jogos do fim do torneio espanhol.

Albert Crusat colocou o Almería à frente aos 14 minutos, porém Cristiano Ronaldo empatou aos 27 com uma grande jogada individual.

Três minutos depois, Guti acertou a trave e mais tarde o atacante argentino Gonzalo Higuaín quase marcou.

No entanto, o Real Madrid teve que esperar até o segundo tempo para assegurar os três pontos, aos 24 minutos, em um chute de fora da área de Van der Vaart.

(Reportagem de Iain Rogers)