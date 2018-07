Real Madrid vence Inter de Milão com facilidade em amistoso na China

Depois de acumular duas vitórias em dois amistosos na Austrália, o Real Madrid deu continuidade aos triunfos de sua pré-temporada ao vencer a Inter de Milão por 3 a 0, com facilidade, nesta segunda-feira, em Guangzou, na China.

Com gols de Jesé, Varane e James Rodríguez, o time espanhol assim saiu na frente em mais uma fase da competição amistosa batizada de Champions Cup, que tem sedes também nos Estados Unidos, Canadá, México, Itália, além de duelos em solo australiano e chinês.

Escalado com Danilo e Marcelo nas laterais, além de Casemiro como volante, o Real abriu o placar do confronto aos 29 minutos. E a jogada teve a participação de um dos jogadores brasileiros. Bale tocou para Marcelo, que cruzou da esquerda para Jesé dominar, dar um corte seco em Murillo, reforço colombiano recém-contratado pelo time italiano, e depois chutar colocado para marcar.

Embora o primeiro tempo tenha terminado em 1 a 0, o Real teve outras chances de ampliar o placar, que foram desperdiçadas por Cristiano Ronaldo e Bale, e a equipe fez prevalecer sua maior categoria em relação ao time da Inter, que teve o meia Hernanes escalado entre os titulares.

Na etapa final, o time espanhol começou a ampliar a sua vantagem aos 11 minutos. Depois de cobrança de escanteio, a zaga da Inter afastou apenas parcialmente a bola, que sobrou para o atacante Vázquez receber pelo lado direito do ataque e cruzar para o defensor Varane bater de primeira para o gol. No caso, os dois jogadores que participaram diretamente desta jogada entraram na equipe após o intervalo, assim como aconteceu com o goleiro Casilla, novo reforço do time, e o atacante Cheryshev.

Keylor Navas, Sergio Ramos, Pepe, Cristiano Ronaldo e Bale, por sinal, já foram sacados pelo técnico Rafa Benítez para dar chance aos reservas no segundo tempo. E, mesmo sem sua força máxima, o Real seguiu dominante e decretou o 3 a 0 aos 43 minutos. James Rodríguez cobrou falta com extrema e acertou o ângulo do goleiro Handanovic para marcar um golaço.

O brasileiro Lucas Silva, ex-Cruzeiro, também foi colocado por Rafa Benítez em campo no segundo tempo do confronto válido pelo torneio amistoso, no qual o Real voltará a jogar na próxima quinta, contra o Milan, que na estreia da competição, no sábado, derrotou a Inter por 1 a 0, em Shenzhen, também na China.