Real Madrid vence mais um amistoso nos EUA

Em seu giro pela América do Norte, o Real Madrid já havia disputado outros dois amistosos. A equipe espanhola goleou o Los Angeles Galaxy por 4 a 1 e o Chivas Guadalajara por 3 a 0. O time volta a jogar na sua pré-temporada na quarta-feira, em Berlim, contra o Hertha Berlim.

MANCHESTER UNITED - O Manchester United superou o Chicago Fire por 3 a 1, de virada, no World Football Challenge, em Chicago. Cory Gibbs abriu o placar para a equipe norte-americana aos 13 minutos do primeiro tempo. A equipe inglesa conseguiu a virada na etapa final, com gols de Wayne Rooney, aos 21, do brasileiro Rafael, aos 32, e do português Nani, aos 37 minutos.

Antes desse amistoso, o Manchester United já havia goleado o New England Revolution por 4 a 1 e o Seattle Sounders por 7 a 0 na sua excursão pela América do Norte. A equipe inglesa volta a jogar na quarta-feira contra o MLS All-Stars - equipe que reúne os principais jogadores da liga norte-americana de futebol.

JUVENTUS - Também pelo World Football Challenge, a Juventus perdeu para o Sporting por 2 a 1, em partida realizada na cidade de Toronto. Os gols da equipe portuguesa foram marcados por Yannick Djaló aos 13 e aos 36 do primeiro tempo. Alessandro Del Piero fez o gol do time italiano aos 35 minutos da segunda etapa.