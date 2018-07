Real Madrid vence o Athletic Bilbao e assume a ponta do Espanhol

O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Neste domingo, na conclusão da nona rodada, que teve tropeço do rival Atlético de Madrid, o time encontrou dificuldades, mas ainda assim conseguiu superar o Athletic Bilbao por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, assumindo, assim, a dianteira da competição.

Com isso, o Real Madrid chegou aos 21 pontos, com um de vantagem para o Sevilla. O Barcelona é o terceiro colocado, com 19, e o Atlético é o quinto, com 18, em um início bastante equilibrado do Espanhol. Já o Athletic Bilbao estacionou nos 15 pontos, na sexta posição.

O Real Madrid não teve facilidade para impor a sua superioridade diante do Athletic Bilbao, que até criou a primeira chance de gol. Mas a resposta do time da casa foi imediata, sendo iniciada com um ótimo lançamento de Marcelo para Isco. Ele aproveitou falha da defesa adversária para cruzar rasteiro. Benzema, então, pegou de primeira e finalizou para as redes.

Mas não demorou muito para o Athletic Bilbao arrancar o empate. Aos 27 minutos, Eraso levou a melhor em dividida de jogada aérea e passou para Sabin, de dentro da área, finalizar para as redes, concluindo uma jogada em que o sistema defensivo do Real Madrid falhou.

A partir daí, o Real Madrid teve o controle total da posse de bola e passou a pressionar o time de Bilbao, mas não conseguiu desempatar o placar e foi ao intervalo com o duelo em 1 a 1. No segundo tempo, o Bilbao até desperdiçou uma chance no começo, mas, de resto, o Real manteve o domínio.

O gol da vitória, porém, só foi sair aos 38 minutos, em uma jogada de insistência. Bale cruzou para Morata, mas Iraizoz fez a defesa na sua primeira finalização. No rebote, porém, ele não errou de novo e assegurou o triunfo do Real Madrid, o novo líder do Campeonato Espanhol, comemorando em grande estilo o seu aniversário de 24 anos.

O Real Madrid volta a jogar pelo torneio nacional no próximo sábado, quando vai visitar o Alavés. No dia seguinte, o Athletic Bilbao buscará a reabilitação diante do Osasuna.