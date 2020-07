Real Madrid vence o Villarreal e é campeão espanhol pela 34ª vez

O Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. A equipe venceu o Villarreal por 2 a 1, chegou a 86 pontos e não poderá ser mais alcançada pelo Barcelona na rodada final. O último título nacional do Real Madrid tinha sido na temporada 2016/17. Agora, o clube soma 34 conquistas, contra 26 do Barcelona e dez do Atlético de Madrid.

Os gols do Real Madrid foram marcados por Benzema, um no primeiro tempo e outro na etapa final. O atacante chegou a 21 gols no Campeonato Espanhol e é o vice-artilheiro, atrás de Messi, que marcou 23 vezes. O time comandado pelo técnico Zinédine Zidane alcançou a décima vitória consecutiva. Foram apenas três derrotas em toda a competição, contra Bétis, Levante e Mallorca.

Leia Também Veja como ficou a tabela do Campeonato Espanhol

Já o Barcelona, que ainda sonhava com o título até esta 37ª rodada, perdeu para o Osasuña e estacionou nos 79 pontos na tabela. Lionel Messi só foi ter a companhia de Suárez, Busquets, Alba e Vidal em uma parte do jogo, pois todos iniciaram no banco de reservas. Sozinho, o craque tentou muito, chegou a marcar seu 23º gol na competição, mas não evitou a surpreendente derrota ara o Osasuña, apenas o 11º colocado, com 51 pontos.

O Atlético de Madrid obteve uma importante vitória, por 2 a 0, fora de casa, diante Getafe e está com a terceira colocação (69 pontos), à frente do Sevilla, que empatou sem gols como visitante, diante da Real Sociedad e chegou aos 67 pontos.

Outros resultados da rodada: Eibar (13º, 42 pontos) 3 x 1 Valladolid (16º, 39); Athletic Bilbao, (10º, 51) 0 x 2 Leganés (18º, 35); Celta (17º, 36) 2 x 3 Levante (12º, 46); Mallorca (19º, 32) 1 x 2 Granada (9º, 53); Bétis 1 (14º, 41) x 2 Alavés (15º, 39) e Valência (8º, 53) 1 x 0 Espanyol (20º, 24).