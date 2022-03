Real Madrid vence Real Sociedad e dá mais um passo em direção ao título espanhol

O Real Madrid derrotou a Real Sociedad, por 4 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em Madri, mas o resultado não demonstrou a partida equilibrada válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time da capital continua com folga na liderança, agora com 63 pontos, oito a mais que o Sevilla, segundo colocado na tabela.

O Real iniciou pressionando a Real Sociedad. Com uma marcação forte na saída de bola, o time do técnico Carlo Ancelotti foi surpreendido logo aos oito minutos, quando David Silva foi derrubado por Carvajal dentro da área. Oyarzabal bateu para abrir o placar.

A desvantagem no placar deixou o time do Real nervoso. A dificuldade em furar o bom bloqueio defensivo da Real Sociedad fez o time anfitrião ter poucas possibilidades de marcar.

O jeito foi arriscar de fora da área. Camavinga arriscou de longe, a bola desviou na zaga e entrou: 1 a 1, aos 40 minutos. Ma saída de bola, Benzema, apagado na partida assim como Vinícius Jr., fez o gol, mas estava impedido.

Aos 43, saiu o gol da virada. Modric, também de fora da área, bateu com extrema categoria na bola e colocou bonito no canto superior direito do goleiro Remiro. Da forma que Ancelotti comemorou, foi orientação sua para que os atletas buscassem os tiros de longa distância.

O segundo tempo foi bastante agitado. A Real Sociedad não se acovardou e aceitou a troca de ataques com o Real. Com isso, os espaços surgiram e também o futebol da dupla Benzema e Vinicius Jr. Aos 31 minutos, o brasileiro sofreu pênalti e o francês converteu: 3 a 1. Dos 55 gols do Real no Espanhol, Benzema fez 20.

Aos 34, Casemiro fez lindo lançamento para Carvajal pela direita. O cruzamento encontrou Asensio para fazer o quarto gol do Real Madrid. Outros resultados deste sábado: Osasuna 1 x 0 Villarreal, Espanyol 2 x 0 Getafe, Valência 3 x 1 Granada.