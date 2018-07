Real Madrid viaja para o Mundial de Clubes sem baixas no elenco

O técnico Zinedine Zidane relacionou todo o elenco de profissionais do Real Madrid para o Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputado nos Emirados Árabes Unidos. Até o zagueiro Raphael Varane e o atacante Gareth Bale, que se recuperam de problemas físicos, viajaram com a delegação rumo ao Mundial.

Varane ainda se reabilita de uma lesão muscular, enquanto Bale sofre com dores na panturrilha esquerda, após fazer seu retorno ao time, no mês passado. Zidane não confirmou se a dupla terá condições de entrar em campo para defender o título conquistado pelo Real no ano passado.

A delegação partiu de Madri rumo aos Emirados Árabes na noite de sábado, poucas horas após golear o Sevilla por 5 a 0, pelo Campeonato Espanhol. A previsão é de que o time desembarque em Abu Dabi na tarde deste domingo.

Assim como o Grêmio, o Real Madrid fará sua estreia no Mundial direto nas semifinais. A partida será contra o Al Jazira, na próxima quarta-feira, em Abu Dabi. O time brasileiro estreará um dia antes, na cidade de Al Ain, contra o Pachuca, do México.

Se confirmarem o favoritismo nas semifinais, Real e Grêmio se enfrentarão no sábado que vem, na grande final, em Abu Dabi.

Confira a lista dos relacionados do Real Madrid:

Goleiros: Navas, Casilla e Moha;

Defensores: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf;

Meio-campistas: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos;

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Mayoral.