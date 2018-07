Real Madrid viaja para os EUA sem Cristiano Ronaldo e Toni Kroos

Depois de uma primeira semana de treinamentos em seu CT, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira os 20 jogadores convocados para uma excursão pelos Estados Unidos. Como parte da pré-temporada, a equipe disputará um torneio amistoso no país. Entre os que ficarão de fora da viagem, no entanto, estão o astro português Cristiano Ronaldo e o alemão Toni Kroos, recém-contratado junto ao Bayern de Munique.

Campeão do mundo com a seleção alemã, Kroos segue de férias e por isso não viajará com o elenco, assim como o volante Khedira, que também conquistou o título com a Alemanha. Di María, vice-campeão com a Argentina, é outro que continua descansando e não vai aos EUA. Varane e Benzema, eliminados nas quartas com a seleção francesa, além de Marcelo, que caiu nas semifinais com o Brasil, também estão fora.

Cristiano Ronaldo, no entanto, foi eliminado na primeira fase com a seleção portuguesa e, por isso, poderia viajar, como farão seus companheiros de seleção Pepe e Fabio Coentrão. O astro, no entanto, enfrentou diversos problemas físicos na última temporada e seguirá em Madrid para se cuidar melhor. Casillas e Modric também estão entre os que seguirão trabalhando na capital espanhola.

Bastante desfalcado, o Real Madrid jogará nos Estados Unidos a Champions Cup, torneio amistoso que conta ainda com as presenças de clubes como Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter de Milão, Roma, Olympiakos. Serão três partidas disputadas pelo time espanhol - se chegar na final, o número sobe para quatro.