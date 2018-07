Real Madrid vira e mantém folga na liderança no Campeonato Espanhol

Foi muito difícil, mais na base da garra e da vontade, mas o Real Madrid conseguiu derrotar de virada o Mallorca por 2 a 1, neste sábado, 14, fora de casa, e manter uma folga na liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado, em partida válida pela 19.ª rodada, o time da capital chegou aos 46 pontos e tem oito de vantagem para o rival Barcelona, que joga neste domingo contra o Betis, na Catalunha.

Como sempre acontece quando joga em Palma de Mallorca, o Real Madrid encontrou dificuldades contra a equipe da casa. No primeiro tempo, poucas chances de gol. Em uma que deu certo, o Mallorca saiu na frente no placar, aos 39 minutos, com Hemad.

Na segunda etapa, percebendo que o time não conseguia fluir, o técnico português José Mourinho colocou o meia brasileiro Kaká. Pouco tempo depois, aos 25 minutos, veio o gol de empate. O centroavante Higuain aproveitou um passe para dentro da área e tocou na saída do goleiro. A virada salvadora aconteceu aos 40, quando Callejón pegou um rebote dentro da área e chutou no canto esquerdo do gol do Mallorca.

Outras três partidas foram realizadas neste sábado. Na briga por vaga na próxima edição da Liga Europa, Sevilla e Espanyol ficaram no empate sem gols, em Sevilha. Fora de casa, o Rayo Vallecano derrotou o Granada por 2 a 1. E, em Zaragoza, o time da casa empatou com o Getafe por 1 a 1.