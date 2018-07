Real Madrid vira, vence Hércules e mantém a liderança

O Real Madrid saiu atrás, teve trabalho, mas conseguiu virar e alcançar a vitória sobre o Hércules por 3 a 1, neste sábado, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time merengue chega aos 23 pontos e mantém a liderança da competição. Já o Hércules permanece com nove pontos e é apenas o 13.º colocado.

A partida era muito aguardada por conta do retrospecto recente do Hércules contra os principais candidatos ao título. Apesar da pouca tradição na primeira divisão, a equipe conseguiu um empate diante do Villarreal e uma vitória sobre o Sevilla, em casa, além de bater o Barcelona em pleno Camp Nou.

Logo no começo da partida, a zebra parecia que iria incomodar novamente. Com dois minutos de jogo, o veterano atacante francês Trezeguet, de cabeça, colocou o Hércules em vantagem e o 1 a 0 permaneceu até o fim do primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, no entanto, o time madrilenho melhorou e empatou rapidamente. Aos sete minutos, Di Maria marcou após rebote do goleiro Calatyud no chute de Cristiano Ronaldo. O português, aliás, foi o nome da virada. Aos 36, o atacante aproveitou novo rebote de Calatyud e virou o placar. Aos 42, ele, de novo, marcou, disparando na artilharia do campeonato, com 11 gols, e fechando o marcador.

Na próxima rodada, o Real Madrid fará o clássico madrilenho contra o Atlético de Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, no próximo dia 7. Já o Hércules, no mesmo dia, vai até Pamplona para enfrentar a equipe do Osasuna.

Na outra partida já encerrada neste sábado, o Valencia tropeçou, em casa, contra o Zaragoza. O zagueiro Lanzaro, do Zaragoza, foi o artilheiro da partida, marcando os dois gols - o primeiro a favor e o segundo contra - do empate por 1 a 1.