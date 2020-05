Real Madrid volta aos treinos em grupo e Hazard comemora: 'Podemos trabalhar juntos'

Recuperado totalmente de uma cirurgia no tornozelo direito realizada no início de março em Dallas, nos Estados Unidos, o meia belga Eden Hazard comemorou o fato de já poder treinar com seus companheiros de Real Madrid em campo a partir desta segunda-feira, conforme protocolo estipulado pelas autoridades sanitárias da Espanha por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Sinto-me muito bem por estar de volta ao campo de trabalho com os meus companheiros. Agora temos de esperar que cheguem os jogos, mas estou muito feliz. Depois de dois meses sem competir, preciso de mais trabalho físico e mais bola. Quero estar pronto para o próximo jogo", disse o meia à TV oficial do Real Madrid, lembrando das atividades individuais realizadas pelo grupo na semana passada.

O jogador belga de 29 anos se lesionou na derrota do Real Madrid para o Levante, em Valência, pelo Campeonato Espanhol, no final de fevereiro. Na ocasião, ele havia acabado de retornar ao clube de Madri depois de ficar três meses de fora por conta de uma lesão muscular.

"Agora os treinos são melhores. Podemos treinar como gostamos mais. A primeira semana foi um pouco estranha, mas agora podemos treinar de novo em grupo e também com os gols. Queremos apenas estar todos juntos e procurar trabalhar como um grupo", completou.

Hazard foi comprado pelo Real Madrid junto ao Chelsea em junho do ano passado por cerca de 100 milhões de euros (R$ 567 milhões na cotação atual). Ídolo do time inglês, o meia chegou com muitas expectativas no clube espanhol. Entretanto, até o momento, atuou em apenas 15 jogos e marcou somente um gol e deu três assistências.