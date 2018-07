Real Madrid volta aos treinos sem Marcelo e Di María

SÃO PAULO - Depois da pausa para o período do Natal, o elenco do Real Madrid voltou aos treinos neste domingo sem dois jogadores do seu elenco. O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e o atacante argentino Ángel Di María foram as únicas ausências da atividade, sendo que o clube informou que autorizou os dois atletas a faltarem ao treinamento.

O Real, porém, não informou os motivos para as ausências dos dois jogadores do treino que já visou o primeiro compromisso oficial que o time fará em 2014, no próximo dia 6 de janeiro, contra o Celta, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Logo em seguida, no dia 9, os madrilenhos enfrentarão o Osasuna no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Já o zagueiro francês Rafael Varane e o astro galês Gareth Bale realizaram neste domingo um trabalho em separado do resto dos jogadores, enquanto o volante alemão Sami Khedira e o lateral português Fabio Coentrão também não puderam treinar ao lado dos seus companheiros porque seguem se recuperando de lesões. Antes de voltar a atuar pelo Campeonato Espanhol no dia 6, o Real Madrid fará um amistoso contra o Paris Saint-Germain, no dia 2, em Doha, no Catar. Antes de viajar, o elenco merengue ainda irá treinar em solo espanhol nos próximos dois dias.