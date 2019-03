Real Madrid x Ajax: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

Real Madrid e Ajax se enfrentam nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir Real Madrid e Ajax ao vivo?

Real Madrid e Ajax será transmitido pela TNT e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. O Real Madrid entra em campo com uma boa vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 1, na Johan Cruijff Arena.

Apesar da vantagem, o Real Madrid chega para o jogo que vale vaga nas quartas de final em um momento de turbulência. A equipe de Santiago Solari perdeu dois clássicos para o Barcelona na sequência. Sofreu 3 a 0 pela Copa do Rei, o que garantiu o rival na decisão, e 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol. A esperança é mais uma vez Vinicius Junior.

Para o jogo com o Real Madrid, o Ajax, do técnico Erik ten Hag, terá o retorno do zagueiro Lisandro Magallán, ex-Boca Juniors. A equipe holandesa não atou no final de semana depois que o confronto com o Zwolle foi adiado pela federação local. David Neres, ex-São Paulo, é uma das esperanças do time.