Real Madrid x Arsenal: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Real Madrid e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), em um amistoso de pré-temporada para as duas equipes pela Copa dos Campeões Internacionais. O jogo será realizado no estádio FedExField, na cidade de Washington, nos Estados Unidos.

Real Madrid x Arsenal terá transmissão da Fox Sports 2 e Record News.

LEIA TAMBÉM > Real Madrid oferece 90 milhões de euros e Bale para ter Neymar

O Real Madrid fará nesta terça-feira o seu segundo jogo de pré-temporada. No último sábado, a equipe comandada pelo técnico francês Zinedine Zidane foi derrotada pelo Bayern de Munique por 3 a 1, na cidade de Houston, também nos Estados Unidos. O destaque foi o atacante brasileiro Rodrygo, ex-Santos, autor do gol do time em uma cobrança de falta. Além do brasileiro, outro jogador que desperta interesse no time merengue é o atacante japonês Kubo

O Arsenal fará a sua terceira partida pela competição amistosa entre os grandes clubes europeus. O time inglês ganhou os dois jogos que fez até o momento - 2 a 1 no Bayern de Munique, no último dia 18, em Carlson (região metropolitana de Los Angeles), na Califórnia, e 3 a 0 na Fiorentina, no último sábado, na cidade de Charlotte.