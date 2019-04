Real Madrid x Athletic Bilbao: como assistir ao vivo na TV ao jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste domingo, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Real Madrid x Athletic Bilbao?

Real Madrid e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN.

O Real Madrid inicia a rodada na terceira colocação, com 61 pontos, enquanto o Athletic Bilbao é o 7º, com 46 pontos. O Real Madrid ainda não pode contar com o atacante Vinicius Junior. Ele sofreu uma lesão no tornozelo direito e, de acordo com o jornal As, só retornará à equipe diante do Getafe, no dia 25, fora de casa.

Se não se recuperar a tempo, Vinicius Junior voltaria a jogar diante do Rayo Vallecano (28/4). Na reta final do Espanhol, o Real Madrid ainda terá pela frente Villarreal, Real Sociedad e Betis.

Saiba como ver outros jogos do final de semana:

SÁBADO

Juventus x Fiorentina

Barcelona x Real Sociedad

Manchester City x Tottenham

Atlético-MG x Cruzeiro

DOMINGO

Flamengo x Vasco

CRB x CSA

Ceará x Fortaleza

PSG x Monaco

Sport x Náutico

Avaí x Chapecoense

Corinthians x São Paulo

Bahia x Bahia de Feira