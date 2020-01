Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol Será possível assistir ao jogo pelo canal ESPN Brasil, que também fará transmissão em seu site e aplicativo.

O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida. Líder do Espanhol, o Real Madrid busca o quarto triunfo consecutivo para se manter na frente do Barcelona, segundo colocado com três pontos de desvantagem. A equipe de Zidane superou Valladolid (1 a 0), Sevilla (2 a 1) e Getafe (3 a 0) nas últimas rodadas e, no meio de semana, avançou às quartas de final da Copa do Rei.

O Atlético de Madrid não faz uma boa campanha e está dez pontos atrás do Real na tabela. A equipe de Diego Simeone soma 36 pontos, com nove vitórias, nove empates e três derrotas. No último jogo, o time empatou com o Leganés, em casa, por 0 a 0