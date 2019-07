Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo ao amistoso

Real Madrid x Atlético de Madrid se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso de pré-temporada.

Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela Fox Sports.

LEIA TAMBÉM > Real Madrid oferece 90 milhões de euros e Bale para ter Neymar

Será o primeiro clássico de Madrid disputado nas Américas. Em jogos oficiais, Real e Atlético se enfrentam três vezes fora da Espanha. Duas vezes pela final da Liga dos Campeões, em 2014 e 2016, em Lisboa e Milão, respectivamente, e pela Supertaça da Europa, em 2018, na cidade de Talín, na Estônia.

O Real Madrid se despede da Copa dos Campeões Internacionais nesta partida. A equipe do técnico Zidane perdeu para o Bayern de Munique por 3 a 1, no sábado, dia 20 de julho, e empatou com o Arsenal por 2 a 2, vencendo na disputa de pênaltis, na última terça-feira.

Veja os gols de Real Madrid 2 x 2 Arsenal

Já o Atlético de Madrid faz o segundo jogo no torneio amistoso de pré-temporada. Na estreia, o time do técnico Diego Simeone empatou com o Chivas Guadalajara sem gols e venceu nos pênaltis, na terça-feira. A despedida da competição será no dia 10 de agosto, diante da Juventus. Por falar em despedida, a equipe comandada por Simeone publicou uma homenagem ao brasileiro Filipe Luis, que deixou o clube para defender o Flamengo.