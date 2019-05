Real Madrid x Betis: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Betis se enfrentam neste domingo, às 7h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Real x Betis terá transmissão ao vivo pela Fox Premium.

O Real já garantiu o terceiro lugar na competição e uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe tem 68 pontos, dez a mais que o Valencia. Por outro lado, a equipe de Zidane está sete pontos atrás do Atlético de Madrid. O Barcelona é o atual campeão temporada com 86 pontos. O Betis, adversário deste domingo, é o 10º colocado com 47 pontos.

O Real Madrid não tem mais aspirações na temporada desde que foi eliminado pelo Ajax nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois do tricampeonato do principal troféu europeu de clubes e também do Mundial de Clubes, a equipe de Madrid encerrou a temporada sem conquistas. Foram três técnicos na temporada - Zidane foi contratado para tentar retomar o caminho dos títulos.

A grande expectativa é sobre a escalação de Gareth Bale, que deve fazer sua última partida pelo clube. Fontes ligadas ao clube merengue afirmam que ele deverá ser negociado na próxima janela de transferências. O capitão Sergio Ramos continua sua recuperação de uma lesão muscular e não tem presença confirmada. Ele não atua desde 3 de abril.