Real Madrid x Celta: onde assistir ao vivo a reestreia de Zidane

Real Madrid e Celta se enfrentam neste sábado em um dos jogos que mais devem despertar a atenção dos torcedores na Espanha, já que marcará a reestreia de Zinedine Zidane no comando do time de Madri. O jogo do Real será no Santiago Bernabéu, às 12h15 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Transmissão de Real Madrid x Celta

Real x Celta terá transmissão da Fox Premium. O Real aparece na terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 51 pontos, 12 a menos que o líder Barcelona. Já o Celta é o 18ª, na zona de rebaixamento, com 25 pontos.

Após a queda na Liga dos Campeões para o Ajax e a saída do técnico Santiago Solari para o retorno do ídolo Zinedine Zidane, o Real Madrid espera retomar o caminho das glórias e reiniciar uma nova era. Uma vitória neste sábado já seria um bom começo. Na última rodada, o time de Vinicius Junior e Casemiro derrotou o Real Valladolid por 4 a 1.

O Celta não vence há cinco jogos e a sequência ruim o afundou na tabela. Na última rodada, a equipe foi derrotada em casa por 1 a 0 para o Betis. O Celta não faz sequer um gol há três jogos.

Jogos restantes do Campeonato Espanhol

Sábado

9h Huesca x Alavés

12h15 Real Madrid x Celta

14h30 Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

16h45 Leganés x Girona

Domingo

8h Eibar x Valladolid

12h15 Espanyol x Sevilla

14h30 Valencia x Getafe

14h30 Villarreal x Rayo Vallecano

16h45 Betis x Barcelona