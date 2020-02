Real Madrid x Celta: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid recebe o Celta de Vigo neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. É possível assistir ao confronto pela TV e internet.

Onde assistir ao vivo Real Madrid x Celta

A partida terá transmissão da ESPN Brasil. Outra opção é assistir online pelo aplicativo WatchESPN. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Real Madrid abre a 24ª rodada na liderança do Campeonato Espanhol, com 52 pontos, três a mais do que o Barcelona, que joga neste sábado contra o Getafe. O Celta, por sua vez, luta para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação, com 20 pontos.

O Real Madrid vem embalado por cinco vitórias consecutivas no Espanhol. Na rodada passada, a equipe goleou o Osasuna por 4 a 1. São 14 jogos de invencibilidade no campeonato nacional, com dez vitórias e quatro empates. O Celta voltou a vencer na rodada passada depois de oito jogos em jejum. Em casa, a equipe ganhou por 2 a 1 do Sevilla.