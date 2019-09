Real Madrid x Club Brugge: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Após a surpreendente derrota na estreia, o Real Madrid precisa se reabilitar e aposta no fator casa para superar o Club Brugge nesta terça-feira, às 13h55 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Real Madrid x Brugge terá transmissão da TNT, do Facebook do Esporte Interativo e do EI Plus. Na estreia, o Real foi derrotado por 3 a 0 pelo PSG e o Brugge empatou sem gols com o Galatasaray, em casa.

Apesar da derrota na estreia da Champions, o Real tem uma boa campanha no Campeonato Espanhol. O time de Zidane lidera a competição e está invicto, após sete rodadas. No último sábado, empatou em 0 a 0 com o Atlético de Madrid.

O Brugge também faz bonito em seu País. O time lidera o Campeonato Belga invicto, após oito rodadas. No sábado, goleou o Mechelen por 5 a 0.