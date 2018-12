Real Madrid x CSKA Moscou: onde assistir, horário e escalações

Real Madrid e CSKA Moscou jogam nesta quarta-feira, às 15h55 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time espanhol está classificado para a próxima fase e o clube russo está eliminado.

Real Madrid x CSKA terá transmissão da TNT. O Real lidera o Grupo G com 12 pontos, seguido pela Roma com 9 e Viktoria Plzen e CSKA Moscou com quatro. O Real já está classificado e precisa apenas de um empate para assegurar a liderança. Ou então, torcer para a Roma não derrotar o Viktoria Plzen. Se Roma vence e Real perde, a decisão será no saldo de gols, que atualmente é de 10 x 4 para os espanhóis.

Na rodada passada, o Real derrotou a Roma por 2 a 0 e ficou em posição confortável na tabela. O time comandado por Solari já poderia ter assegurado a vaga antes, mas perdeu para o CSKA por 1 a 0, na segunda rodada.

Já o CSKA tem como objetivo, tentar acabar em terceiro para garantir uma vaga na Liga Europa. No Campeonato Russo, o time de Moscou vem de vitória por 2 a 1 sobre o Yenisey.

Escalações de Real Madrid x CSKA Moscou

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Vallejo, Javi Sánchez e Carvajal; Ceballos, Llorente e Isco; Asensio, Benzema e Vinicius.

CSKA Moscou: Akinfeev; Fernandes, Becao, Chernov, Magnusson e Nababkin; Vlasic, Bistrovic, Sigurdsson e Oblyakov; Chalo.