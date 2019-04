Real Madrid x Eibar: como assistir ao vivo ao jogo do Espanhol

Real Madrid e Eibar se enfrentam neste sábado, às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Real Madrid x Eibar terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium

O Real Madrid inicia a rodada na terceira posição, com 57 pontos, enquanto o Eibar é o 11º colocado, com 37. Necessitando da vitória para seguir com chances reais de ultrapassar o rival Atlético de Madrid e ao menos terminar o Espanhol em segundo lugar, o Real tentará se recuperar da derrota para o Valencia, por 2 a 1, na última quarta-feira.

Na zona intermediária da classificação do Espanhol, o Eibar tem chances remotas de obter uma vaga na próxima Liga Europa e atuará embalado pelo triunfo sobre o Rayo Vallecano, por 2 a 1, na quarta-feira.