Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid recebe o Espanyol neste sábado pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada às 9h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN.

Também é possível assistir online pelo Watch ESPN e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Real Madrid é o vice-líder do campeonato e soma 31 pontos, mesmo número que o líder Barcelona. O time do técnico Zidane venceu o Alavés por 2 a 1 na última rodada e contou com a volta de Bale ao time titular. O galês teve participação discreta e saiu para a entrada do brasileiro Rodrygo, que participou do gol da vitória do time de Madri.

Já o Espanyol é o penúltimo colocado na tabela com apenas nove pontos, e luta para sair da zona de rebaixamento. O time tem apenas duas vitórias em 15 jogos na competição. Na última rodada a equipe perdeu por 4 a 2 para o Osasuna.