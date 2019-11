Onde assistir Real Madrid x Galatasaray ao vivo na TV e online

O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Galatasaray, no Santiago Bernabéu, às 16h (horário de Brasília), para encaminhar a classificação e evitar pressão para ficar com uma das vagas no Grupo A da Liga dos Campeões. Já os turcos apostam suas últimas fichas para manterem a chance de seguir adiante na competição.

Assistir Real Madrid x Galatasaray ao vivo na TV

De acordo com as informações divulgadas pelas emissoras de TV que transmitem a Champions League, não há previsão de transmissão do jogo em canais de TV.

Assistir Real Madrid x Galatasaray ao vivo online

A opção para assistir ao jogo é pelo site e aplicativo de streaming pago EI Plus. Quem quiser acompanhar em tempo real, o Estado fará o minuto a minuto do jogo.

Informações das equipes

O Real Madrid está na segunda colocação do grupo com quatro pontos, cinco a menos que o PSG. Já o Galatasaray aparece com apenas um ponto somado. Na mesma hora do jogo, o PSG vai receber o Club Brugge, em Paris.