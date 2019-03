Real Madrid x Huesca: onde assistir ao vivo ao jogo do Espanhol

O Real Madrid vai tentar sua terceira vitória seguida sob o comando de Zidane, que assumiu o time depois da derrota para o Barcelona por 1 a 0 na rodada 26. O time merengue recebe o lanterna Huesca, no domingo, no estádio Santiago Bernabéu às 15h45 (de Brasília). O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Real Madrid x Huesca será transmitido pela ESPN Brasil. Depois da sequência de derrotas para o Barcelona e da mudança no comando, o time madrilenho reagiu nas mãos de Zidane. Venceu o Celta por 2 a 0 e o Valladolid por 4 a 1.

A equipe de Casemiro e Modric soma 54 pontos e está na perseguição ao Atlético de Madrid, com 56. O Barcelona lidera com 66 pontos.

O rival do Real Madrid é último colocado e, por isso, não deve oferecer resistência no Bernabéu. Tem 22 pontos. Das 28 partidas até agora, perdeu 16 e deve voltar para a Segunda Divisão. Ainda não caiu.