Real Madrid x Leganés: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Leganés se enfrentam, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, às 17h15 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Real Madrid x Leganés terá transmissão pelo FOX Premium.

