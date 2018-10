Real Madrid x Levante: horário, onde assistir e o que está em jogo

Real Madrid x Levante se enfrentam neste sábado, às 8h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Dependendo dos outros resultados da rodada, se vencer a partida em casa, a equipe merengue poderá acabar a rodada na liderança da competição.

Real Madrid x Levante terá a transmissão da ESPN e o tempo real do Estado. A equipe da capital espanhola poderá ter os retornos de Bale, Isco e Benzema, que estavam machucados, mas o trio deve ser preservado e ficar no banco de reservas.O técnico Julen Lopetegui está pressionado pelos resultados ruins e a imprensa espanhola já até fala sobre uma possível demissão do treinador.

O Levante espera surpreender o poderoso rival e tentar se afastar da zona de rebaixamento. A equipe deve ir a campo Oier; Cabaco, Postigo, Roberto Pier e Jason; Prcic, Rochina, Gómez e Toño; Morales e Martí.

Já o Real Madrid deve jogar com Courtouis; Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Mariano e Vázquez. O clube espanhol divulgou um vídeo relembrando bonitos gols marcados sobre o Levante em outras partidas.