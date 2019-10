Real Madrid x Osasuna: transmissão e horário do jogo pelo Espanhol

Na briga pela liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Osasuna nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em duelo válido pela sexta rodada.

Real Madrid x Osasuna terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

Depois de perder por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o Real Madrid se recuperou na última partida com a importante vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla pelo Nacional. Com o resultado, a equipe comandada por Zinedine Zidane chegou aos 11 pontos e divide a liderança com o Athletic Bilbao.

Já o Osasuna chega para o confronto querendo defender uma marca. Ao lado dos dois líderes, o time da cidade de Pamplona ainda não perdeu na temporada. Nas cinco primeiras rodadas, foram quatro empates e uma vitória, garantindo 7 pontos (mesma marca que o Barcelona) e a nona posição na tabela de classificação.