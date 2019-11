Onde assistir Real Madrid x PSG ao vivo na TV e online

Real Madrid x PSG jogam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Neymar está confirmado no jogo.

Assistir Real Madrid x PSG ao vivo na TV

O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal TNT para todo o Brasil

Assistir Real Madrid x PSG ao vivo online

Também é possível assistir ao jogo através do canal de streaming EI Plus e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações dos clubes

O PSG lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento. O time de Neymar, que deve jogar nesta terça-feira, venceu seus quatro jogos sem levar gol. Na última rodada, bateu o Club Brugge por 1 a 0. Já o Real Madrid aparece em segundo, com sete pontos, e na rodada passada goleou o Galatasaray por 6 a 0, em Madri.