Real aposta na tradição e na dupla Benzema/Vinicius Jr para eliminar o PSG

O Real Madrid aposta em sua tradição com 13 conquistas e na dupla Benzema e Vinícius Júnior para reverter a vantagem obtida pelo Paris Saint-Germain na partida de ida (1 a 0), na França, e obter mais uma vez a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Apesar de não estar em grande fase, o PSG coloca todas as suas fichas no badalado trio formado por Messi, Neymar e Mbappé na tentativa de finalmente conquistar o título europeu pela primeira vez em sua história. Um empate leva os franceses para a próxima fase.

O técnico Carlo Ancelotti abusa da larga experiência para acalmar os ânimos. "Temos de ser intensos, mas não loucos. É preciso imprimir um ritmo forte na partida, mas também temos de marcar em bloco", disse o italiano. "Nosso objetivo não é parar apenas Mbappé. Precisamos parar Messi, Neymar e os outros bons jogadores que o PSG possui em sua equipe."

O brasileiro Vinicius Jr., um dos melhores da equipe espanhola, mostrou seriedade pelo duelo e respeito com o adversário. "O PSG é uma equipe fantástica. Se queremos virar a vantagem, eu terei que fazer o dobro, Karim

(Benzema) terá de fazer o dobro, Luka (Modric) também. Não vai servir fazer apenas um bom jogo. Teremos que ser mais do que bons", disse o ex-atleta do Flamengo.

Do lado do PSG, é fácil de perceber que a classificação é esperada com ansiedade. “Esta é uma partida para jogadores que não têm medo. É um jogo para desfrutar todo o tempo, pois são momentos que não serão repetidos. Por isso preparei mais a cabeça para ajudar meus companheiros. A parte mental precisa estar forte para termos a partida de nossas vidas", afirmou Neymar.

A ligeira vantagem obtida no primeiro duelo em solo francês - vale lembrar que não há mais a vantagem do gol fora de casa - não ilude o craque brasileiro do PSG. "Este é o duelo que sempre será 50-50. As duas equipes sempre terão chances iguais, pois temos bons jogadores dos dois lados. Vamos ter de fazer uma partida melhor que a primeira para conseguirmos atingir nosso objetivo."

Responsável por dividir com Neymar a armação das jogadas do PSG, Messi vai pisar pela primeira vez no Santiago Bernabéu com a camiseta de um outro time que não a do Barcelona. Por 17 temporadas, o argentino enfrentou o Real pela equipe catalã e marcou 26 gols no clássico, 15 deles em Madri.

CITY

No outro duelo destas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Sporting, depois de marcar 5 a 0 em Lisboa, tornando a partida na Inglaterra um 'amistoso de luxo'. A maior atração da partida será a presença de Oleksandr Zinchenko.

O técnico Pep Guardiola informou que o lateral-esquerdo está 'pronto' para entrar em campo, apesar dos conflitos de seu país com a Rússia. "Temos apenas 14 jogadores em totais condições para a partida, mas Zinchenko, apesar dos problemas pessoais pelos quais está passando, está me boas condições para atuar."