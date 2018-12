Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir e horário da partida no Espanhol

Real Madrid e Rayo Vallecano jogam neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real faz seu último jogo antes de ir para a disputa do Mundial de Clubes e quer um bom resultado para se aproximar do líder Barcelona. Já o Vallecano espera ficar mais próximo de deixar a zona do descenso.

Real Madrid x Rayo Vallecano terá transmissão da Fox Premium. O Real inicia a rodada na quarta posição, com 26 pontos. O Vallecano perdeu por 2 a 0 para o Betis, no domingo, e anteriormente foi eliminado na Copa do Rei pelo Leganés, ao ser derrotado por 1 a 0.

Já o Real Madrid, na última rodada, derrotou fora de casa o Huesca por 1 a 0, domingo passado E na última quarta-feira foi derrotado por 3 a 0 pelo CSKA Moscou, em duelo válido pela Liga dos Campeões.