Real Madrid x Real Sociedad: como ver na TV

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Santiago Bernabéu, em Madri.

Assistir Real Madrid x Real Sociedad ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo Fox Premium.

Assistir Real Madrid x Real Sociedad ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo Fox Play.

Informações dos times

Em segundo lugar, o Real Madrid soma 25 pontos, mesma pontuação do Barcelona, o atual líder. Os arquirrivais estão com um jogo a menos em relação aos concorrentes. O clássico foi adiado para 18 de dezembro por causa dos protestos na Catalunha. A Real Sociedad está em quatro, com 23 pontos.