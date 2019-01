Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo e horário da partida pelo Espanhol

Real Madrid e Sevilla jogam pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, às 13h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, com as duas equipes na parte de cima da tabela, o que aumenta a expectativa para a realização de uma grande partida.

Real Madrid x Sevilla não terá transmissão para o Brasil. O Real entra em campo como quarto colocado, com 33 pontos, mesma pontuação que o Sevilla, que aparece um lugar cima. A partida é um confronto direto de clubes que brigam para assegurar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

A equipe de Santiago Solari vem de derrota por 1 a 0 para o Leganés, pela Copa do Rei, mas como havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0, avança na competição. No Espanhol, o time merengue vem de vitória de virada por 3 a 1 sobre o Betis. Quanto ao Sevilla, o time precisa se recuperar, já que perdeu para o Athletic de Bilbao por 2 a 0, na última rodada do Espanhol.

Veja os jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira

18h Getafe x Alavés

Sábado

13h15 Real Madrid x Sevilla

15h30 Huesca x Atlético Madrid

17h45 Celta de Vigo x Valencia

Domingo

9h: Betis x Girona

13h15 Villarreal x Athletic Bilbao

15h30 Rayo Vallecano x Real Sociedade

15h30 Levante x Real Valladolid

17h45 Barcelona x Leganés

18h Eibar x Espanyol