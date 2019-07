Real Madrid x Tottenham: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Real Madrid e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, às 12h25 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, em duelo válido pela Copa Audi. A competição de pré-temporada também conta com a participação de Bayern de Munique e Fenerbahce.

Real Madrid x Tottenham terá transmissão da ESPN Brasil.

ESCALAÇÕES DE REAL MADRID X TOTTENHAM

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sérgio Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Jovic e Benzema.

Tottenham: Gazzaniga; Walker-Peters, Tanganga, Vertonghen, Georgiou; Winks, Sissoko, Ndombèlé; Parrott, Dele Alli, Harry Kane.

O Real Madrid volta a campo depois de sofrer uma humilhante derrota para o rival Atlético de Madrid, por 7 a 3. Ainda com futuro indefinido, Gareth Bale está fora do torneio para definir sua negociação com os chineses do Jiangsu Suning. Nesta semana o técnico Zinedine Zidane ganhou o reforço de James Rodríguez, Casemiro e Militão, que disputaram a Copa América, mas eles não devem ser escalados.

O Tottenham enfrenta seu terceiro desafio na pré-temporada. Depois de derrotar a Juventus, por 3 a 2, e perder o Manchester United, por 2 a 1, os comandados de Mauricio Pochettino tentam mais uma vitória. Fora de campo, o clube ainda tenta a chegada de um reforço de peso, e o argentino Paolo Dybala aparece como principal alvo.