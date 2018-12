Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e horário da partida pelo Espanhol

Real Madrid e Valencia se enfrentam neste sábado, às 17h45 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real busca a reabilitação e o Valencia quer confirmar sua ascensão na competição.

Real Madrid x Valencia terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Real inicia a rodada na sexta colocação, com 20 pontos, seis a menos que o líder Sevilla. O time comandado por Santiago Solari vem de bons resultados na Liga dos Campeões, mas tem tido dificuldades no Espanhol. Na rodada passada, perdeu para o modesto Eibar por 3 a 0. Depois, se reabilitou derrotando a Roma por 2 a 0, pelo torneio europeu.

Já o Valencia vive situação exatamente oposta ao rival nos dois torneios. A equipe vem um bom momento no Espanhol, subindo na tabela e vindo de vitória por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano, resultado que o deixou na 11ª colocação, com 17 pontos. Mas o time espanhol perdeu para a Juventus por 1 a 0 na última terça-feira e não tem mais chances de classificação para a próxima fase da Champions League.