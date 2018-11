Real Madrid x Valladolid: horário e onde assistir ao abalado time de Madrid

Real Madrid x Valladolid se enfrentam neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Madrid espera dar início a uma nova fase, após a demissão de Julen Lopetegui e para alcançar tal objetivo, vencer em casa é fundamental.

Real Madrid x Valladolid terá a transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Real inicia a rodada na modesta 9ª colocação, com 14 pontos, através do próprio Valladolid, que aparece com 16, e em sexto lugar.

A equipe merengue será comanda pelo técnico interino Santiago Solari. A diretoria do clube madrileno promete agilidade na contratação de um novo treinador e vários nomes são citados, mas nenhum ainda foi confirmado.

Na quinta-feira, o Real goleou o modesto Melilla por 4 a 0, pela Copa do Rei, mas ainda lambe as feridas após ser goleado pelo arquirival Barcelona por 5 a 1, domingo passado. Jogo, inclusive, que causou a queda de Lopetegui.

Já o Real Valladolid vem de sete jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias consecutivas. No último domingo, a equipe espanhola venceu o Betis por 1 a 0, fora de casa.