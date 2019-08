Real Madrid x Valladolid: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid recebe o Valladolid neste sábado, às 14h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O tradicional clube da capital espanhola terá como adversário o time cujo presidente é o ex-atacante Ronaldo, que comprou a equipe em setembro do ano passado.

Real Madrid x Valladolid terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN e acompanhamento em tempo real pelo Estado.

Os dois oponentes dividem a primeira posição do Campeonato Espanhol ao fim da primeira rodada, já que ganharam o primeiro compromisso da temporada. Será o primeiro jogo do time do técnico francês Zinedine Zidane dentro de casa nesta temporada.

Na estreia oficial, o Real Madrid ganhou fora de casa do Celta de Vigo por 3 a 1, com gols de Benzema, Kroos e Vázquez. A equipe demonstrou bom futebol e contou com as presenças dos brasileiros Marcelo, Casemiro e Vinícius Junior como titulares.

O Valladolid também estreou na temporada com vitória como visitante, ao bater por 2 a 1 o Bétis, em Sevilla. A equipe tem como principal objetivo no ano se manter na elite, após ano passado terminar somente duas posições acima da zona de rebaixamento.