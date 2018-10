Real Madrid x Viktoria Pizen: horário e onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

Real Madrid x Viktoria Pizen jogam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, em uma partida que seria uma vitória certa para os espanhóis até pouco tempo, mas o poderoso time merengue vive um momento bastante turbulento.

Real Madrid x Viktoria Pizen terá a transmissão do Esporte Interativo Plus, no canal de Facebook do Esporte Interativo. A partida válida pela Champions League pode sacramentar a demissão do técnico Julen Lopetegui do comando do Real até mesmo com uma vitória.

O time espanhol vem de quatro partidas sem vencer. Na última rodada, tropeçou diante do Alavés, por 1 a 0, e na rodada anterior da Champions League, foi derrotado pelo CSKA Moscou por 1 a 0.

Os russos lideram o grupo G com quatro pontos, seguido por Real e Roma, ambos com três, e Viktoria Plzen, com um. Na mesma hora, a Roma recebe o CSKA.

Veja cenas do treinamento do Real Madrid para a partida contra o clube checo