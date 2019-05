Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 36.ª rodada do Campeonato Espanhol. No primeiro turno, em Villarreal, no dia 3 de janeiro de 2019, pela 17.ª rodada, os clubes empataram por 2 a 2, no estádio de La Cerâmica.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal?

A partida terá transmissão da FOX Premium.

O Real Madrid inicia a rodada na terceira colocação com 65 pontos, nove a menos que o vice-líder Atlético de Madrid, enquanto que o Barcelona, primeiro com 83, já conquistou o título, o oitavo nas últimas 11 edições do Campeonato Espanhol, de forma antecipada.

No último domingo, o Real Madrid perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0, no estádio de Vallecas, em Madri, pela 35.ª rodada. Até o final da temporada, a equipe merengue ainda fará mais duas partidas: contra Real Sociedad, em San Sebastian, no próximo dia 12, e contra Betis, no dia 19, em Madri.

O Villarreal também entrou em campo no último domingo e ficou no empate por 1 a 1 contra o Huesca, em Villarreal. O gol foi marcado pelo meia Pablo Fornals. Até o final do campeonato, o time conhecido como "Submarino Amarelo" ainda fará mais dois jogos: contra Eibar, no próximo dia 12, em casa, e contra o Getafe, no dia 19, em Madri.