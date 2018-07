Real manda Kaká ao Brasil para realizar exames

O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira que o meia-atacante Kaká viajará para São Paulo nos próximos dias para submeter-se a novos exames. Os testes servem para avaliar a recuperação do jogador brasileiro, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em agosto, e para determinar como será a reta final do tratamento.

"Após realizar os exames e receber os resultados, o jogador regressará à Madri para prosseguir com a última fase da recuperação, com a intenção de cumprir os prazos previstos", informou o clube espanhol, em comunicado divulgado nesta quarta-feira para anunciar o novo passo no longo processo de recuperação de Kaká.

A previsão é de que Kaká volte a jogar em janeiro - seu último jogo foi no dia 2 de julho, quando a seleção brasileira perdeu para a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo na África do Sul. No Brasil, ele será examinado pelo médico Turíbio Leite de Barros, que foi quem diagnosticou a lesão no joelho esquerdo.