Real não contratará na janela de janeiro, avisa Mourinho

O técnico português José Mourinho desmentiu os boatos envolvendo o Real Madrid e afirmou nesta quinta-feira que o clube não contratará nenhum jogador em janeiro, quando será reaberta a janela para transferências na Europa.

"Acho prematuro e fora de realidade que fiquem falando de contratações para janeiro, quando o treinador da equipe, e seguramente o diretor geral e o presidente, dirão que o mercado agora e em janeiro, sem nenhum tipo de dramatismo, para o Real Madrid está fechado, se não acontecer nada anormal", afirmou Mourinho.

Nos últimos dias, a imprensa espanhola acenava com a possibilidade de o clube contratar um centroavante - o argentino Higuaín e o francês Benzema são as opções atuais. Apesar de admitir que o elenco do Real Madrid não é perfeito, "porque não existe elenco perfeito", Mourinho afirmou que isso não acontecerá.

"É normal que se fale de jogadores. O Real Madrid é o Real Madrid, e sempre falarão. Temos um elenco ótimo, com jogadores que dão ao treinador muitíssima confiança e eu não quero nenhum jogador no mercado de inverno", reafirmou o técnico português, que assumiu o clube espanhol nesta temporada.